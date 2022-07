Epoka smartfonów dobiega końca. iPhone 14 zgasi światło

Wynik robi się jeszcze bardziej imponujący gdy dodamy do tego tzw. featurephone’y, czyli telefony z dostępem do aplikacji i usług internetowych. Taki sprzęt nadal jest popularny na rynkach rozwijających się. A zatem suma smartfonów i featurephone’ów używanych w tej chwili na świecie wynosi 7,26 mld, czyli ma ja aż 91,54 proc. populacji. A co z pozostałą grupą 8 proc.? Nie ma na to badań, ale najpewniej zaliczają się do niej najmniejsze dzieci, osoby starsze i analogowi ortodoksi, którzy z różnych względów odrzucają zdobycze nowych technologii.