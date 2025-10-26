  1. SPIDER'S WEB
Czekają godzinami, by posłuchać muzyki w wibroakustycznym fotelu

Douszne, nauszne, otwarte, zamknięte, kablowe, bezprzewodowe… Niezależnie od tego, o jakim zestawie słuchawkowym myślisz, znajdziesz go na Audio Video Show.

audio-video-show-2025-strefa-sluchawek-0

Z naszą pełną relacją z Audio Video Show 2025 zapoznasz się na specjalnej podstronie naszego serwisu.

Cykliczna impreza o nazwie Audio Video Show, która odbywa się w stolicy Polski, to świetna okazja do tego, by na własne oczy i uszy sprawdzić sprzęty z kategorii RTV. Od topowych zestawów audio za miliony, przez projektory i telewizory, po gramofony, głośniki, soundbary, subwoofery i słuchawki ze wszystkich półek cenowych - jest tu po prostu wszystko.

W tym roku aż ponad 800 producentów i dystrybutorów sprzętu z dumą prężyło swoje cyfrowe i analogowe muskuły w aż trzech lokalizacjach na terenie Warszawy. Jedną z nich jest PGE Narodowy. W salach i lożach rozlokowanych na dwóch piętrach po obu stronach stadionu można dotknąć tych urządzeń, a do tego organizowane są prelekcje prowadzone przez branżowych ekspertów oraz sesje odsłuchowe.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/audio-video-show-strefa-sluchawek-01.jpeg
1/7
photophotophotophotophotophotophoto

Jedną z najciekawszych atrakcji jest Strefa Słuchawek.

Bardzo wielu producentów sprzętu audio ma w swojej ofercie słuchawki, a wybór odpowiedniego modelu dla siebie to naprawdę trudne zadanie. W sprzedaży są zestawy nauszne (zakrywające całe ucho lub tylko jego część) oraz douszne (w tym klasyczne i dokanałowe), które różnią się od siebie nie tylko konstrukcją i wyglądem, ale też jakością reprodukowanego dźwięku oraz, rzecz jasna, ceną.

Organizatorzy targów zdają sobie sprawę, że odwiedzanie stoiska producentów po kolei, by sprawdzić oferowane przez niego słuchawki, zajęłoby masę czasu. Z tego powodu do sali zlokalizowanej pomiędzy dwiema przestrzeniami targowymi (jedna znajduje przy wejściu głównym do PGE Narodowego, druga po drugiej strony obok bramy 5) zapraszają firmy, by te rozstawiały stanowiska obok siebie.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/audio-video-show-strefa-sluchawek-08.jpeg
1/7
photophotophotophotophotophotophoto

Dzięki temu targi Audio Video Show to niepowtarzalna okazja, by przetestować jedne po drugim najróżniejsze modele zestawów słuchawkowych w jednym miejscu. Możemy dowolnie przechadzać się od stanowiska do stanowiska, a w razie potrzeby wracać do tego już odwiedzonego, by rozpocząć kolejną sesję odsłuchu z zestawem, który wpadł nam w ucho, gdyż ten pozostaje w zasięgu ręki.

Słuchawki dosłownie dla każdego

Cieszy, że w Strefie Słuchawek można znaleźć, modele z każdej kategorii: od budżetowych dousznych kablowych pchełek, przez solidne słuchawki nauszne w wersjach przewodowych i bezprzewodowych, aż po kosztujące bajońskie sumy wyrafinowane zestawach dla największych koneserów i melomanów. Jak zwykle ta przestrzeń cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/audio-video-show-strefa-sluchawek-101.jpeg
1/3
photophotophoto

Goście odwiedzający targi tłumnie zasiadali przed stanowiskami. Słuchawki można było podpiąć zarówno do sprzętu zapewnionego przez danego wystawcę, jak i do własnego źródła dźwięku, czyli np. odtwarzacza przyniesionego w kieszeni. W sali znalazły się również stoliki, przy których można odpocząć oraz punkt gastro sprzedający wodę oraz ciastka. Firmy oferowały też na miejscu rabaty.

Możliwość sprawdzenia setek modeli słuchawek pomaga w podjęciu decyzji o zakupie lub… odpuszczeniu go sobie. Z jednej strony można znaleźć zestaw, które w całości spełnią pokładane w nich oczekiwania, a z drugiej - uchronić się przed nietrafionym zakupem, jeśli model, który znaleźliśmy wcześniej w sieci okaże się nie w pełni dopasowany do naszych potrzeb.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/audio-video-show-strefa-sluchawek-201.jpeg
1/5
photophotophotophotophoto

A jakie konkretnie sprzęty można było zobaczyć w Strefie Słuchawek na Audio Video Show 2025?

Obecne na miejscu były takie marki jak Audeos, Ferrum, Fosi Audio, final i JBL. Na stoisku firmy AudioHeaven obecni byli z kolei iBasso Audio, Sivga, SpinFit, Aful, xDuoo, Sendy Audio, Dekoni Audio, Dunu, ddHiFi i Kaei Design.

W przestrzeni zajętej przez Audiomagic można było z kolei posłuchać Kingsoundów, a zaraz obok nich znalazły się marki Noble (z modelami takimi jak Kronos i Shogun) i beyerdynamic (w tym z serii Aventho i Amiron).

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/audio-video-show-strefa-sluchawek-207.jpeg
1/5
photophotophotophotophoto

Sporo ludzi zasiadało również przy stanowisku Craft Ears, w których mogli przetestować douszne słuchawki dopasowujące się idealnie do ucha. Graal zachęcał zaś do tego, aby usiąść ze słuchawkami na uszach w… wibroakustycznym fotelu.

Koniec targów Audio Video Show 2025, które ruszyły o 12:00 w piątek 24 października, zaplanowany jest na godz. 17:00 w niedzielę 26 października. Jeśli mieszkacie w Warszawie lub przebywacie obecnie w stolicy, to macie tym samym jeszcze szansę zdążyć się na nich pojawić osobiście.

Jeśli nie będzie to możliwe, to zapiszcie sobie w kajeciku, że kolejna, 28. edycja Audio Video Show 2025, odbędzie się już za rok! Jako redakcja Spider’s Web objęliśmy przy tym tę imprezę ponownie patronatem medialnym, a na specjalnie przygotowanej w tym celu podstronie naszego serwisu możecie zapoznać się ze stale uzupełnianą relacją.

26.10.2025 18:30
