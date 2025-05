Nie będą winni grosika. Wycofają monety o najniższym nominale

Stany Zjednoczone wycofują się z produkcji pensów, więc nowe jednocentowe monety nie będą już wprowadzane do obiegu. Dalej będzie można nimi płacić. Niewykluczone jednak, że z czasem sklepy będą musiały dostosować się do braku jednocentówki i zaokrąglać ceny. To może jednak potrwać, bo według szacunków krążyć może nawet 113 mld drobniaków.