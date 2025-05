Widziałem telewizory Samsunga na 2025 r. Polacy mogą czuć się wyjątkowo

Drugą opcją, którą pokochają Polacy, jest wbudowana aplikacja do karaoke. I dobrze wiem, że teraz pomyśleliście, że to nic takiego, ale podziękujecie za to, gdy wpadną do was znajomi w sobotnią noc. Aplikacja ma bogaty zasób polskich utworów, a do tego przy niektórych utworach możecie wybrać taśmę profesjonalną lub amatorską. Normalnie jak w Szansie na sukces.