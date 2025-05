To zdjęcie zachwyciło NASA. Zrobiła je Polka

Poza fotografowaniem Rogozińska prowadzi także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, bierze udział w wydarzeniach popularyzujących naukę i występuje jako ekspertka od astrofotografii. Jej prace można obecnie oglądać m.in. na wystawie w Pałacu w Miechowicach w Bytomiu. Wyróżnienie APOD NASA (Astronomy Picture of the Day) to nie tylko osobisty sukces autorki – to także potwierdzenie, że polscy fotografowie nocnego nieba są obecni i doceniani na międzynarodowej scenie.