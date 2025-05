NASA modeluje wiatr w trójwymiarze. Pan Pogodynka się ucieszy

Co czyni go wyjątkowym? AWP emituje aż 200 impulsów laserowej energii na sekundę. Gdy te impulsy napotykają cząsteczki aerozolu w ruchu, następuje zmiana długości fali odbitego światła - to zjawisko znane jako efekt Dopplera, podobne do zmiany tonu sygnału karetki pogotowia przejeżdżającej obok nas.