Takie może być lato. Przedstawiają eksperymentalną prognozę

Jak tłumaczy IMGW, powinniśmy zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Normy dla poszczególnych miast się różnią. Np. dla Łodzi w maju wynosi od 13,2 st. C. do 14,3 st. C., ale już w Lublinie widełki to 12,9 st. C – 14 st. C. Dla sierpnia zaś norma w Kielcach jest do 18,4 st. C., z kolei dla Krakowa już 19,1 st. C. A tymczasem ma być cieplej.