Spektakularne zdjęcia planetoidy. Podlecieli tak blisko, że nie zmieściła się w kadrze

Z kolei sonda NASA biorąca udział w misji nosi nazwę Lucy, by upamiętnić wspomnianą wcześniej samicę (żeby historia była pełna, dodać należy, że hominid został nazwany na cześć piosenki Beatlesów z 1967 r. „Lucy in the Sky with Diamonds”). I choć planetoida ta nie jest głównym celem misji, to już dostarczyła nam wiele fascynujących informacji.