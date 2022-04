Sonda została wyposażona w zestaw czterech kamer, z których każda przeznaczona jest do czego innego. Kamery T2CAM o największym polu wiedzenia przeznaczone są do śledzenia planetoid trojańskich podczas bliskich przelotów, kamera MVIC o nieco wyższej rozdzielczości to z kolei kamera kolorowa przeznaczona do wykonywania zdjęć panoramicznych, a L’LORRI to już wysokiej rozdzielczości kamera monochromatyczna, która dostarczy na Ziemię najlepsze zdjęcia planetoid trojańskich, które dzisiaj znamy jedynie jako pojedyncze punkty świetlne.