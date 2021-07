Sonda Lucy leci w kosmos z wiadomością. Odbiorą je ludzie z 215353 roku

I znowu dobry kawał popkultury poleci w przestrzeń kosmiczną. Tym razem na pokładzie sondy Lucy znajdą się słowa Alberta Einsteina, Carla Sagana oraz teksty piosenek The Beatles. Wiadomość nie jest jednak skierowana do obcych.

Modele ewolucji Układu Słonecznego wskazują wyraźnie, że wiele z tychże planetoid trojańskich stanowi niemalże kosmiczny zapis kopalny. Wszystkie te głazy istnieją niezmienione od 4,5 miliarda lat, czyli od początku istnienia Układu Słonecznego. Tym samym mogą one dać nam wgląd w pierwsze lata istnienia Słońca i wszystkich krążących wokół niego planet. Stąd też zresztą nazwa misji. Lucy w tym przypadku odnosi się do odkrytych w 1974 r. skamieniałości żeńskiego szkieletu przedstawiciela gatunku Australopithecus afarensis , którego nazwano Lucy.

Legenda głosi, że badacze, którzy odkryli szkielet podczas wykopalisk w Etiopii namiętnie słuchali podczas badań piosenki brytyjskiego zespołu The Beatles „Lucy in the Sky with Diamonds”. Wiek szkieletu Lucy oszacowano na ok. 3,2 mln lat. Można zatem powiedzieć, że The Beatles nadali imię skamieniałości (która stanowi nasz wgląd w początki człowiekowatych), a skamieniałość nadała imię sondzie kosmicznej. Logiczne.