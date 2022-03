Ukryta funkcja twojego smartfona. Potrząśnij telefonem, kiedy pojawi się problem

Kiedyś w urządzeniach Apple'a można było użyć gestu potrząsania, żeby zmienić piosenkę na losową. Dzisiaj w przypadku iPhone'ów domyślną reakcją na potrząśnięcie urządzeniem jest wywołanie systemowej komendy "Cofnij wpisywanie tekstu". Działa to niemalże wszędzie - czy to w ustawieniach, czy to w systemowej przeglądarce Safari, czy to w wielu aplikacjach firm trzech.



Dzięki temu, jeśli już po uzupełnieniu pola tekstowego w aplikacji Twittera albo na Slacku się rozmyślimy (bo np. uznamy, że troll nie jest warty atencji), wystarczy szybko machnąć urządzeniem. Na środku ekranu pojawi się wtedy komunikat pozwalający usunąć całą wpisaną treść bez konieczności przytrzymywania palca na przycisku "usuń" ani zaznaczania całej wypowiedzi.