Google to złodziej? Tak mówią wkurzeni wydawcy

Zaledwie dwa dni wcześniej Bloomberg opublikował dokument, który Google przedłożyło w sądzie w ramach procesu mającego ustalić, czy Google to monopolista. Wynika z niego, że Google rozważało umożliwienie wydawcom treści "wypisanie się" z udostępniania treści do działania funkcji AI wyszukiwarki. Jednak zrezygnowano z tego na rzecz "cichej aktualizacji, bez oficjalnego ogłoszenia", tak by ci nie mogli wyrazić sprzeciwu. Liz Reid, dyrektor działu wyszukiwania zeznała przed sądem, że możliwość wycofania się wydawców tylko z udostępniania treści dla AI - przy jednoczesnym pozostaniu widocznym w zwykłej wyszukiwarce - "byłoby ogromnie skomplikowane" dla Google.