Koniec pewnej epoki: odpalasz wyszukiwarkę Google, a tam brakuje kultowego przycisku

Presja rynkowa, oczekiwania akcjonariuszy i wszechobecny wyścig o dominację w erze AI sprawiają, że Google będzie cisnąć rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, gdzie tylko się da. Zastąpienie tak charakterystycznego, choć może nieco archaicznego elementu jak Szczęśliwy traf nową, krzykliwą funkcją AI, jest tego doskonałym przykładem. To sygnał dla świata: "jesteśmy na czele rewolucji AI". Nawet jeśli dla części użytkowników oznacza to utratę sentymentalnej funkcji lub konieczność przyzwyczajenia się do kolejnej, nie zawsze intuicyjnej zmiany.