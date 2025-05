Google pracuje nad nową funkcją wyszukiwarki. Będziesz mógł komentować

Jednak to póki co tylko domysły i wciąż nie wiadomo czy Dyskusje w ogóle opuszczą kanał beta. Jeżeli to się stanie, oprócz ciekawego dodatku do wyszukiwarki, użytkownicy zyskają także kolejne miejsce do pozyskiwania informacji i wyrażania siebie - albo przepychanek słownych i szerzenia dezinformacji.