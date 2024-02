Ile warty jest twój komentarz pod memem lub zdjęciem? Nie chcesz karmić AI, unikaj tej strony

To jak dobrze generatywna sztuczna inteligencja będzie tworzyć treści (niezależnie czy jest to tekst, grafika czy wideo) w dużej mierze zależy od ilości i jakości danych, które zostaną użyte do treningu. W każdym z tych przypadków istnieją dane, które dowolna firma może wykorzystać bez zbędnej papierologii - mowa tu konkretnie o specjalnie przygotowanych datasetach (zbiorach danych) oraz publikacjach dostępnych w ramach domeny publicznej.



Jednak oba te typy są niezbyt atrakcyjne dla firm zajmujących się AI. Z trzech powodów: dostęp do nich ma każdy (brak unikalności), są one małe (dostarczając danych dotyczących tylko oczywistych kwestii) i często są one przedawnione, nie dostarczając AI aktualnych informacji.