Użytkownicy Reddita szykują protest. Skok na kasę i częściowa blokada pikantnych treści wkurzyły społeczność

Problemem w sytuacji nie jest to, że Reddit wprowadził opłaty - serwis musi zarabiać. Ale cennik, który według twórcy Apollo wycenia dostęp do API 20 razy drożej niż zysk z jednego użytkownika nieblokującego reklamy w ujęciu rocznym oraz powiązane ograniczenia w dostępie do treści NSFW (które ponownie, będą nadal dostępne w oficjalnej aplikacji) to po prostu chęć zmonopolizowania dostępu do serwisu i sposobu korzystania z niego, na wzór tego jak robią to Big Techy. O Redditcie i jego społeczności można powiedzieć bardzo wiele, ale możliwość robienia naprawdę cudów na kiju sprawiła, że Reddit jest tym, czym jest dzisiaj. Kontrowersyjnym, pełnym ludzi "nie znam się, ale się wypowiem", ale także miejscem dyskursu na temat niszowych zainteresowań (subreddit o owsiance? ktoś? coś?) i uzyskania porad na tematy, których próżno szukać gdzie indziej - a twory małych deweloperów wspierały każdego z użytkowników, czy to bezpośrednio, czy poprzez wsparcie moderacji.



Trwający już teraz bojkot to przejaw tego, że redditorzy cenią sobie nie tylko treści, ale i techniczne aspekty medium, którym się posługują, by do nich dotrzeć. Mała-wielka pocztówka z naszych czasów.