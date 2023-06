Reddit bawi się w Twittera i jest żądny forsy. To może być koniec popularnych aplikacji

Jak poinformował nas jeden z twórców Apollo Christian Selig (aplikacji trzeciej oferującej dostęp do Reddita o łatwym w obsłudze interfejsie), Reddit przedstawił mu nowe plany co do poboru opłat za żądania API. Platforma chce zbierać 12 tysięcy dolarów za każde 50 milionów żądań, co na każdy miesiąc przekłada się na ogromną ilość gotówki.