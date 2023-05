Twitter może wycofać się z Europy. Elon Musk nie chce walczyć z fake newsami

Zgodnie z przepisami, od 25 sierpnia Twitter będzie musiał stosować się do unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA), który nakłada na tzw. bardzo duże platformy internetowe (VLOP) obowiązek oceny i ograniczania systemowych zagrożeń dla dyskursu obywatelskiego i procesów wyborczych. Chodzi tu przede wszystkim o dezinformację. Nieprzestrzeganie DSA może kosztować firmę karę w wysokości do 6 proc. rocznego obrotu lub nawet doprowadzić do zablokowania dostępu do usługi.