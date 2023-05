Nie są to jednak jedyne nowości, jakie szykują dla nas twórcy. Do listy funkcji dołączą także opcje zmiany rozdzielczości i możliwość obsługi funkcji obrazu w obrazie, czyli pływającego, małego okna. A te znamy przecież z YouTube'a. Przypadek? Serwis faktycznie może w przyszłości stać się aplikacją do wszystkiego - pytanie tylko, czy to się uda.