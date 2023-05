Pentagon zaatakowany? Pół Twittera w to uwierzyło

Już na przełomie października i listopada zeszłego roku liczni eksperci oraz dziennikarze ostrzegali o wpływie na dezinformację, jaki będzie miał nowy format subskrypcji Twitter Blue. Przed przejęciem Twittera przez miliardera znaczek "Zweryfikowanego konta" oznaczał pewien stopień autentyczności, wiarygodności i autorytetu profilu go posiadającego. Obecnie jest to tylko graficzny dodatek do konta.



Biorąc pod uwagę, że wydanie nowego Twitter Blue miało miejsce zaledwie kilka tygodni przed boomem na generatywną sztuczną inteligencję, wystarczyło poczekać, by zobaczyć, jak plan Elona Muska odbija się czkawką platformie społecznościowej.