Porąbany tydzień na Twitterze. Podsumowanie rządów Elona Muska. Uwaga: miliarder prosi o poratowanie złotóweczką

Jednak tąpnięcia na najwyższych szczeblach Twittera to właściwie wierzchołek góry lodowej, gdyż zgodnie z informacjami pozyskanymi przez The New York Times, Elon Musk zwolni dosłownie połowę pracowników. W czwartek 3 listopada wysłano wiadomość do pracowników platformy, aby ci nie przychodzili do biur, gdyż właśnie trwają redukcje kadrowe.