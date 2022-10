Dwa miliardy ludzi nie mogą się mylić. Instagram nie umiera, po prostu jest bez sensu

I tu właśnie leży największy problem Instagrama i też potencjalny gwóźdź do jego trumny. Rolki są – w znakomitej większości – kompletnie bezwartościowe. W takim sensie, że znakomita większość rolek nie musi być rolką, aby przekazać to, co ma przekazać. Większość rolek, jakie podsuwa mi Instagram, to np. nagrania dziewczyny bujającej się do rytmu piosenki z napisem. Czy ktoś mi wyjaśni, dlaczego taka rolka ma większą wartość niż np. zdjęcie z tym samym napisem? (prócz nabijania dłuższego czasu w aplikacji?). Nawet rolki Lindgrena, obiektywnie zrealizowane w niezwykle pomysłowy i angażujący sposób, de facto nie wnoszą nic ponad to, co wniosłoby zdjęcie.