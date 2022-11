Twitter w rękach Elona Muska to zagrożenie dla świata

Najbogatszy człowiek świata (na papierze oczywiście; zawsze mnie śmieszą te niby biliony dolarów, które niby miliarderzy mają - no, nie mają ich raczej) posiada aktualnie najgłośniejszy megafon na świecie. Wprawdzie lata wzrostów Twitter ma już dawno za sobą - z planów dojścia do pół miliarda użytkowników do 2020 r. ostało się raptem 250 mln, które na dodatek dość szybko więdną - ale wciąż jest to najszybszy i najgłośniejszy kanał komunikacji globalnej. I ktoś taki, jak Elon Musk będzie go kontrolował.