Musk zapytał, czy ma przywrócić do życia konkurencję dla TikToka. 2 miliony ludzi chce tego

Najbogatszy człowiek świata, ekscentryk i kontrowersyjny przedsiębiorca jest już właścicielem prawdopodobnie najbardziej wpływowej sieci społecznościowej na świecie. Twitter pod rządami Elona Muska, wedle zapowiedzi nowego prezesa, ma zmienić się nie do poznania. Miliarder zapowiada wprowadzenie pełnej wolności słowa i zupełnie innego modelu moderacji, co paradoksalnie brzmi dość niepokojąco, mając na uwadze trudną do zrozumienia sympatię przedsiębiorcy do putinowskiej Rosji i skrajnie prawicowych działaczy.