Moderatorzy TikToka pokazali, jak wygląda ich praca. Muszą oglądać obrzydliwości

TikTok najbardziej ze wszystkich mediów społecznościowych potrzebuje wnikliwej moderacji, bo bardziej niż którakolwiek platforma trafia do ludzi młodych. A oni - co pokazują tragiczne doniesienia przy okazji co głupszych czelendży - są niezwykle podatni na to, co oglądają. Za jednym razem będzie to głupotka w stylu gotowania kurczaka w syropie na kaszel. Innym razem może to być jednak ohydne filmiki z dziećmi, wypowiedź Janusza Korwin-Mikke czy inne nieodpowiednie treści, które mogą wymknąć się moderacji.