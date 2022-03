Za informacją powinien kryć się człowiek lub redakcja. Sprawdź, kto podaje newsa oraz na kogo się powołuje i czy ten ktoś także podaje tę informację. Jeśli tak, to czy jest źródłem pierwotnym, czy też podał za kimś innym? To metoda drogi po nitce do kłębka, bo to właśnie kłębek jest kluczowy, a nie koniec nitki. Docierając do pierwotnego źródła, dużo łatwiej można ustalić prawdziwość informacji.