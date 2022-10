Potężna awaria Instagrama. Twoje konto też może być zablokowane

„Zawiesiliśmy Twoje konto 31 października 2022. Pozostało 30 dni na odwołanie się od tej decyzji” – komunikat o takiej treści otrzymują właśnie użytkownicy z całego świata i nie ma na to absolutnie żadnej reguły; Instagram rozdaje bany na prawo i lewo, czy konto małe, czy duże. Co się dzieje? Czyżby Instagram podjął własną "akcję znicz" i zaatakował jednocześnie wszystkich, których konta powinny zostać zablokowane? Na szczęście nie - wygląda na to, że to tylko awaria.