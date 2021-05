Jak odzyskać zablokowane konto na Instagramie? Podpowiadamy, czego unikać, by nie naruszyć regulaminu

Instagram cieszy się ogromną popularnością, jednak korzystając z aplikacji trzeba uważać. Łatwo zostać bowiem wrzuconym do worka oznaczonego „nie przestrzegał zasad społeczności lub regulaminu”.

Bez względu na to, czy faktycznie złamaliście regulamin Instagrama, czy aplikacja zablokowała wam konto całkiem przypadkowo, podpowiemy, jak je odzyskać.

Kiedy Instagram blokuje konto?

Lista zasad społeczności Instagrama jest dość długa, dlatego przytoczę te najważniejsze oraz te, które najłatwiej złamać przypadkiem. Po pierwsze - możecie bez obaw publikować zdjęcia czy filmy, których sami jesteście autorami bądź właścicielami. Jeśli chcecie udostępnić zdjęcie wykonane przez kogoś innego lub zrobić repost, musicie odpowiednio oznaczyć autora tych treści. W innym przypadku pozostali użytkownicy będą mogli zgłosić wasz post jako naruszenie praw własności intelektualnej.

Kolejna reguła - publikowane treści muszą być odpowiednie. Znaczy to tyle, że na Instagramie z zasady zabroniona jest nagość, zdjęcia czy filmy, na których znajdują się genitalia lub przedstawiony jest stosunek płciowy. Zabronione jest także pokazywanie sutków, chociaż tutaj są wyjątki. Jak podaje regulamin Instagrama - „dozwolone są zdjęcia w następujących kontekstach: karmienie piersią, poród i chwile po porodzie, związanych ze zdrowiem (np. blizny po zabiegu mastektomii, profilaktyka raka piersi czy operacja zmiany płci) lub akcje protestacyjne”.

Nagość na Instagramie całkowicie dozwolona jest tylko wtedy, gdy publikujemy zdjęcia obrazów czy rzeźb, a więc po prostu sztukę. Pod tą regułę można jednak podciągnąć całkiem sporo treści, dlatego na waszym Instagramie widzicie znacznie więcej nagości, niż wydawałoby się, że powinniście np. w sesjach zdjęciowych, na okładkach gazet czy wybiegach.

Czego jeszcze zabrania nam Instagram? Podszywania się pod inne osoby, a więc tworzenia fałszywych kont oraz spamowania. Nie wolno także szerzyć nienawiści i dyskryminować ludzi za ich rasę, wyznanie czy orientację, grozić innym użytkownikom, wspierać terroryzmu, zachęcać do samookaleczania, oferować usług seksualnych czy sprzedaży broni bądź środków niedozwolonych dla nieletnich.

Czym jest spam na Instagramie?



Jednym z najczęściej nieświadomie popełnianych błędów jest spamowanie. Za spam Instagram uznaje jednak więcej, niż wam się wydaje, dlatego warto uważać na to, jak korzystamy z aplikacji. Instagram może bowiem uznać nas za bota lub spamera, jeśli lajkujemy czy komentujemy zbyt dużo postów lub zaczynamy obserwować za dużo kont na godzinę.

W tej kwestii określone zasady, choć Instagram ich oficjalnie nie podaje. Większość źródeł mówi o limicie 60 polubień i 60 komentarzy lub 60 obserwowanych na godzinę, choć ten ostatni limit podobno zwiększa się do 150 z czasem użytkowania Instagrama - Zasady i Limity na Instagramie w 2021 - Czy je znasz? - Instabaza.pl. Ogólna liczba kont, które możemy obserwować na Instagramie, wynosi 7500.

Ograniczenia na Instagramie

Instagram wprowadził przede wszystkim dużą liczbę ograniczeń, które mają zabezpieczyć nas przed spamem i natarczywymi użytkownikami. Do innych ograniczeń Instagrama, o których mogliście nie słyszeć, należy limit DM - można napisać do maksymalnie 60 osób dziennie w przypadku osób prywatnych. Osoby publiczne ze względu na liczbę obserwatorów dostają tych wiadomości znacznie więcej. Istnieją także ograniczenia dotyczące długości naszych wiadomości czy podpisów pod postami. W przypadku DM jest to 500 znaków ze spacjami, natomiast w podpisie pod zdjęciem powinniśmy się zmieścić w 2200 znakach ze spacjami. Możemy tam dodać także maksymalnie 30 hashtagów oraz oznaczyć do 5 osób w komentarzu. Czy istnieją ograniczenia dotyczące liczby postów, jaką możemy wrzucać na nasz profil? Teoretycznie nie, jednak zaleca się nie przekraczać liczby 15 postów tygodniowo.

Ile trwa blokada konta na Instagramie?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy. Od czego? Od tego, czym sobie na nią zasłużyliśmy. Blokady czasowe mogą bowiem trwać kilka godzin, tygodni czy nawet miesiąc. Istnieją także blokady bez określonego limitu czasowego, jednak te często da się usunąć poprzez ponowne zalogowanie lub zainstalowanie aplikacji, ponieważ wynikają z jakiegoś błędu. Dłuższe blokady dostają użytkownicy, którzy byli blokowani już wcześniej, ponieważ każde następne przewinienie jest karane surowiej. Istnieją także blokady na poszczególne funkcje, np. lajkowanie postów, jeśli właśnie za to zostaliśmy zablokowani.

Jak odzyskać zablokowane konto?

Jeśli Instagram będzie chciał ukarać was za publikowanie nieodpowiednich treści, spamowanie czy korzystanie z botów, na wasze konto zostanie nałożona blokada czasowa i jedyne co możecie wówczas zrobić, to po prostu czekać. Instagram informuje, że konta, które naruszają powyższe zasady, mogą zostać bez wcześniejszego uprzedzenia zablokowane, a nawet trwale usunięte, jeśli łamią regulamin notorycznie. Jeśli jednak wasze konto zablokowano przez pomyłkę, a to zdarza się Instagramowi nierzadko, należy odwołać się od tej decyzji. Aby to zrobić, musicie podążać za wskazówkami, które pojawią się na waszym ekranie logowania aplikacji. Wymagane będzie od was podanie danych logowania oraz wypełnienie tego formularza - Instagram Help Center. Na odblokowanie konta będziecie jednak musieli poczekać nawet do kilku dni.