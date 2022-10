Czy to początek końca Facebooka? A może tylko Marka Zuckerberga?

To pytanie z gatunku filozoficznych. Gdy z wypiekami na twarzy oglądamy świetne filmy sci-fi, wszędzie tam VR jest częścią życia przyszłych pokoleń. I ja też nie mam wątpliwości - kiedyś wirtualna rzeczywistość będzie tożsama życiu fizycznemu, tak jak dziś życie online dzieje się niejako obok życia offline. To jednak wizja bardzo odległa w czasie, ograniczona wieloma przełomami technologicznymi, których nawet nie widać jeszcze na horyzoncie. Przecież myśmy co dopiero komputery pół wieku temu wymyślili do powszechnego użycia. Gdzie nam do realnego wejścia w nie i życia w nich.