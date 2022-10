YouTube bez bzdur! Rusza specjalny program dla lekarzy i pielęgniarek

Internet jest pełen wątpliwej wiedzy medycznej, a w przeciwieństwie do świata rzeczywistego, nie ma sposobu na to, by zweryfikować, kto tak naprawdę podaje informacje. YouTube chce z tym walczyć i właśnie w tym celu uruchamia autorski program dla lekarzy oraz innych pracowników medycznych, którzy oprócz pracy w przychodniach prowadzą kanały na YouTube.