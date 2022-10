YouTube wprowadza nową funkcję. Brakowało jej od początku

Dotychczas wspominając o konkretnym kanale, twórcy mogli zrobić to jedynie poprzez niesformatowany tekst lub link do kanału, co zdaniem YouTube ograniczało widoczność i zasięg wśród nowych widzów. Ponadto, jak zaznacza serwis w informacji opublikowanej na blogu, nicki - w przeciwieństwie do nazw kanałów - są unikalne i niemożliwym będzie itnienie dwóch kont o takim samym nicku.