Na YouTube jeszcze łatwiej będzie zarobić. Idą wielkie zmiany

Platforma Creator Music jest póki co w fazie beta i zostanie uruchomiona w Stanach Zjednoczonych pod koniec 2022 r., zaś w przyszłym roku trafi do innych krajów. Niestety Creator Music nie będzie przydatne także w dystrybucji licencji mechanicznych, czyli takich, które są wymagane, jeśli twórca wykonuje np. covery czy remixy popularnych utworów lub dystrybuuje własne piosenki. Dziś, jeśli artysta chce wykupić licencję mechaniczną, musi korzystać z niezależnej platformy sprzedaży lub kontaktować się bezpośrednio z właścicielami praw autorskich. Niestety podczas zamkniętego spotkania z dziennikarzami przedstawiciele platformy potwierdzili, że póki co taka opcja się nie pojawi, ale nie jest to wykluczone w przyszłości. Oby stało się to jak najszybciej, bo dla wielu artystów, którzy zaczynają swoją muzyczną przygodę od coverów czy remixów, konieczność oddania praw autorskich lub niemożność wykupienia licencji mechanicznej ogromnie ogranicza możliwości zarobkowe na YouTubie.