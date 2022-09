Twitter pozwala już edytować wpisy. Ale tylko tym, którzy zapłacą

Twitter Blue to płatny plan Twittera, który dostępny jest dla każdego zainteresowanego użytkownika za jedyne trzy dolary (około 14 złotych). W ramach abonamentu użytkownicy otrzymują dostęp do kilku pomniejszych funkcji, które ułatwiają korzystanie z serwisu. Na przykład możliwość usuwania Tweetów po ich zatwierdzeniu, ale jeszcze przed publikacją. Użytkownicy Twitter Blue mają również wczesny dostęp do nowych funkcji serwisu, zanim zostaną one publicznie udostępnione.