YouTube Shorts oficjalnie dostępny w Polsce. To taki TikTok, tylko że na YouTubie

Widzisz na YouTubie nową sekcję z krótkimi, pionowymi materiałami? To YouTube Shorts, czyli nowość, która właśnie debiutuje w Polsce. Na razie w wersji beta.

YouTube Shorts to nowy format krótkich filmów, który po 10 miesiącach od premiery trafia do Polski, na razie w wersji beta. Warto sprawdzić aplikację YouTube oraz stronę główną serwisu, bo być może już widzisz nową sekcję na swoim koncie. Jeżeli nie, musisz poczekać do środy, 14 lipca, bo wówczas nowość zostanie udostępniona u wszystkich użytkowników w Polsce.

YouTube Shorts - na czym polega nowy pionowy format na YouTubie?

YouTube Shorts beta w Polsce

YouTube Shorts to krótkie filmy nagrywane w pionie. Mają one własną sekcję w aplikacji mobilnej YouTube’a oraz na stronie głównej. Materiały są wyświetlane w zupełnie nowym odtwarzaczu, z przyciskami interakcji widocznymi po prawej stronie.

Mamy też zupełnie nowe gesty i skróty do obsługi, więc w pierwszej chwili można się nieco pogubić. Po kilku obejrzanych materiałach wszystko staje się jasne. Dwukrotne dotknięcie ekranu zostawia łapkę w górę, a między Shortami przechodzimy gestem przesuwania ekranu w górę lub w dół. Nie ma przewijania gestami, bo taka funkcja nie jest niezbędna. W końcu filmy są bardzo krótkie, trwają najczęściej po kilkanaście, do kilkudziesięciu sekund.

YouTube Shorts - jakie materiały znajdziemy w nowej sekcji?

W założeniu mają to być szybkie materiały, które twórcy spontanicznie nagrywają smartfonem i publikują taki materiał bez żadnego montażu. YouTube umożliwi dodanie Shorta z poziomu aplikacji mobilnej, gdzie można też zrobić bardzo prosty montaż (połączyć kilka gotowych nagrań lub nagrać nowe), dodać napisy i podłożyć muzykę.

W praktyce mamy cały przekrój pomysłów na wykorzystanie Shorts. Część twórców rzeczywiście nagrywa proste materiały, które najczęściej w zwięzły sposób odpowiadają na jakieś pytanie. Shorty skupiają się głównie na ciekawostkach typu koszt ładowania Tesli, czy na tym, dlaczego 40 fps na PlayStation 5 wygląda dobrze. W kilkanaście sekund poznajemy odpowiedzi na takie i podobne pytania.

Inni twórcy decydują się na włożenie w Shorts więcej pracy. W nowej sekcji często zobaczymy wycinki profesjonalnie przygotowanych produkcji, z dobrym udźwiękowieniem i oświetlenie. Najczęściej są to krótkie fragmenty pełnych filmów, które wcześniej były opublikowane na YouTubie. Wiele osób dodaje do filmów napisy, by można je było oglądać z wyłączonym dźwiękiem.

YouTube Shorts, czyli youtube’owy TikTok.

Nie jest niespodzianką, że cały format YouTube Shorts będzie często porównywany do TokToka. W końcu w założeniach oba formaty są wręcz bliźniaczo podobne. Co więcej, bardzo wiele Shortów to materiały respotowane wprost z TikToka, często z nałożonym logo tego drugiego serwisu.

Czy YouTube Shorts zostaną z nami na dłużej? Nie ma wątpliwości, że tak. Już teraz użytkownicy oglądają 6,5 mld materiałów dziennie, a pamiętajmy, że Shorts nadal są w fazie beta i nie są widoczne we wszystkich krajach.

Cały czas pracujemy nad produktem wspólnie z twórcami oraz wykonawcami i zamierzamy wprowadzić więcej funkcji, które użytkownicy będą mogli wypróbować. Wiemy, że jej dopracowanie usługi może trochę potrwać, ale nie możemy się doczekać, aż wypróbujecie YouTube Shorts i pomożecie nam w tworzeniu świetnego produktu do tworzenia i oglądania krótkich filmów bezpośrednio na YouTube - powiedział Todd Sherman, globalny menedżer ds. produktu YouTube Shorts.

W informacji prasowej YouTube podkreśla, że nowa sekcja jest w fazie testów. Dopisek „beta” sugeruje, że nie wszystko może jeszcze w pełni działać. Oficjalną datą wejścia YouTube Shorts do Polski jest 14 lipca. Możliwe jednak, że zobaczysz tę sekcję wcześniej.

