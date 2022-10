Elon Musk mówi, że Twitter umiera. I w sumie ma rację

To jak z tym Muskiem w końcu jest – kupuje czy nie kupuje Twittera? Wszystko ma wyjaśnić się w tym tygodniu. Po szumnych wiosennych zapowiedziach miliarder wycofał się z pomysłu zakupu Twittera. Okazało się jednak, że reklamacji serwis nie przyjmuje. Sprawa ma się wyjaśnić do piątku 28 października, a jeżeli Musk nie spełni swych gróźb, będzie musiał liczyć się z karą w wysokości 1 mld dolarów. Na biednego nie trafiło, ale to nawet dla kogoś takiego musi być spora kwota.