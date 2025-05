Wiadomości Google z dużą nowością. Będziesz chciał z niej skorzystać

Google od lat próbuje rozwinąć swoją platformę tak, by mogła skutecznie konkurować z popularnymi komunikatorami, w tym z WhatsAppem, Messengerem, Telegramem czy iMessage. Wprowadzenie funkcji „usuń u wszystkich” to krok w stronę zbliżenia się do standardów użytkowników, którzy oczekują większej kontroli nad swoją komunikacją. Nowa funkcja wpisuje się w strategię integracji RCS (Rich Communication Services) – technologii, która ma unowocześnić wiadomości SMS i MMS, oferując m.in. szyfrowanie end-to-end, czaty grupowe oraz funkcje znane z komunikatorów internetowych.