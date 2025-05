Gigant pozywa Google'a. Chce 3 mld euro

Sprawa trafiła do sądu w Mediolanie, choć jak na razie nie ujawniono dalszych szczegółów dotyczących postępowania. Moltiply nie wyklucza, że jeśli pozew zakończy się sukcesem, może to zachęcić inne europejskie firmy do podjęcia podobnych kroków prawnych przeciwko amerykańskiemu gigantowi technologicznemu. Pytanie jednak brzmi, czy możliwe jest uczciwe konkurowanie z firmą, która kontroluje tak podstawowe mechanizmy dostępu do informacji, jak algorytmy wyszukiwania? Jeśli europejskie sądy uznają, że wyrządzono realną szkodę – może to być początek nowej fali pozwów i realnej presji regulacyjnej, której Google nie będzie już w stanie zignorować.