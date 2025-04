Popularne narzędzie od Google'a właśnie przemówiło po polsku. Sprawdź, co potrafi

Google oficjalnie ogłosił wprowadzenie do podsumowań audio w NotebookLM ponad 70 nowych języków - w tym języka polskiego. Wciąż jednak domyślnym językiem generowania audio jest język angielski - by uzyskać podsumowanie w innym języku, należy przejść do ustawień ("Settings"), a następnie wybrać opcję "Output language" i wybrać dowolny język. Ponieważ język można zmieniać bez ograniczeń, zdaniem Google NotebookLM to teraz także świetne narzędzie do pracy z treściami wielojęzycznymi.