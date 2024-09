Szukasz podcastu? Google ma ciekawą propozycję

Główne zastosowania NotebookLM to tworzenie podsumowań dokumentów, zadawanie pytań co do treści oraz generowanie pomysłów na podstawie podsuniętych AI treści - na przykład utworzenie scenariusza filmu na YouTube na podstawie zebranych materiałów czy przygotowanie się do potencjalnych pytań, jakie mogliby zadać menedżerowie projektu, nad którym pracujesz.