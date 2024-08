Tę funkcję znali tylko użytkownicy Samsungów. Teraz trafia do kolejnych telefonów

Taka nowość jest efektem współpracy, która została ogłoszona pod koniec ubiegłego roku. Warto jednak zaznaczyć, że OnePlus jest częścią konsorcjum BBK, do której należą też dwie ogromne smartfonowe firmy – Oppo i Realme. Patrząc na to, że rozszerzone możliwości aplikacji Łącze do Windows trafiły do OnePlusów, możemy się spodziewać, że zostaną wdrożone też do urządzeń innych marek BBK.