iPhone odarty z magii w Europie. Jak sobie poradzi?

Do tej pory działać nie mogła, bo Apple na to nie pozwalał, świadomie podkreślając wyjątkowość tego urządzenia. Teraz jednak firma jest zmuszona do otwarcia swojego produktu, jak każdy gatekeeper na terenie Unii Europejskiej. Polacy i reszta Europejczyków będą mogli podpiąć Telefon Google z jego ochroną antyspamową jako domyślną aplikację. Albo Signala zamiast iMessage do wiadomości. Microsoft Authenticator jako menedżer haseł. Czy Brave’a jako przeglądarkę, wywalając Safari w całości. To póki co zmyślone, ale prawdopodobne przykłady.