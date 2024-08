Android 15 opóźniony. I to bardzo

Google oficjalnie potwierdził, że stabilna wersja Androida 15 zostanie wydana dopiero w październiku, co stanowi znaczne opóźnienie w porównaniu do poprzedników. Informacje te zostały odkryte przez Mishaala Rahmana, który znalazł je w zaktualizowanych uwagach do wydania Android Beta Exit, która pozwala na powrót do stabilnej wersji systemu (tutaj Androida 14).