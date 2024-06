Zainstalowałem Androida 15. Oto moje ulubione nowości w systemie Google

Zdecydowanie największą nowością Androida 15 jest tzw. przestrzeń prywatna. Można ją traktować jako osobny pulpit, do którego dostaniemy się wyłącznie po potwierdzeniu, że to my jesteśmy właścicielami smartfonu - przykładając palec, skanując twarz lub wpisując PIN. To jednak nie tak, że otrzymujemy do niej dostęp od razu - trzeba ją najpierw skonfigurować, wchodząc w ustawieniach do zakładki "Bezpieczeństwo i prywatność". Do przestrzeni uzyskujemy dostęp, otwierając sekcję ze wszystkimi aplikacjami - przestrzeń prywatna jest na samym dole.