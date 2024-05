Czy Microsoft stworzył super-szpiega? Tłumaczymy, czy należy się bać Windows Recall

Co więcej, Microsoft wdraża Copilota gdzie tylko się da: do Binga, do Windowsa, do Microsoft 365, do Githuba, Dynamics 365… czyli właściwie wszędzie. Mimo powyższych kontrowersji a także mimo ułomności tego narzędzia, które nadal ma wysokie skłonności do halucynacji. To ogromny i potencjalnie niezwykle groźny problem dla całej światowej cyfrowej gospodarki. O tym powinniśmy niezmiennie i często rozmawiać. Windows Recall? To temat zastępczy. Funkcja jest dobrze zabezpieczona, opcjonalna i można ją wyłączyć. A jeżeli ktoś podejrzewa, że Microsoft i tak piracko i potajemnie jakimś sposobem kradnie te dane - to i tak nie zaufa produktom tej firmy.