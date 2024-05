Google zabija media internetowe. Szczególnie te z drugiej ligi zasięgowej

Wszystkie inne media, szczególnie te z tzw. drugiej ligi zasięgowej, bez potężnej odwiedzanej przez miliony strony głównej portalu, żywią się ruchem głównie z pozostałych źródeł, poza bezpośrednim. A nawet jeśli w niektórych przypadkach ruch directowy mają na podobnym poziomie wartościowym, co największe media, czyli ok 30 proc. (to naprawdę rzadkość), to ilościowo są to znacznie niższe liczby. Jeśli dane medium ma powiedzmy 5,5 - 6 mln miesięcznego zasięgu, to 30 proc. z tego to zaledwie 1,5 - 1,8 mln.