Wielki sukces Marka Szymaniaka z Magazynu Spider's Web+! Nagroda Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Clubu Polska jest jego

Od butów się zaczęło. A tak naprawdę od ich braku. I wcale nie chodziło o wesele, na których – jak wiemy – "trza być w butach", ale o urlop. Pakując się na dłuższy wyjazd, zauważyłem, że przydałyby się nowe buty. Czasu nie było wiele, więc kupiłem je bez większego zastanowienia przez internet. W pośpiechu przez przypadek kliknąłem i wybrałem płatność odroczoną. Machnąłem na to ręką, bo co to za różnica, kiedy zapłacę, choć nigdy z tej opcji nie korzystałem.