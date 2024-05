Miliony Polaków zastrzegły PESEL. Powiedzcie nam, dlaczego jeszcze tego nie zrobiliście

Zastrzeżenie jest naprawdę banalnie proste. Uruchamiacie mObywatela, a usługa „Zastrzeż PESEL” jest widoczna na głównym ekranie. Cały proces polega na… zaznaczeniu ramki. I to tyle. Odznaczenie również wymaga jedynie wciśnięcia przycisku, więc nie trzeba się obawiać, że proces jest długotrwały, skomplikowany, wymaga dzwonienia czy chodzenia. Jeśli zrobimy to przed wizytą w oddziale to nie zabierze nam to dodatkowego czasu i nie będziemy musieli spędzić w urzędzie czy placówce więcej niż powinniśmy.