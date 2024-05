Microsoft pokazał nowe funkcje w komputerach. Nigdy ich nie używaj

Może oglądaliście serial Black Mirror. Był odcinek o nazwie "Cała Twoja Historia", w którym bohaterowie mogli przewijać swoje nagrane wspomnienia. To właśnie chce nam dać Microsoft, tylko po co? Jakie będziemy mieć z tego korzyści? Czy naprawdę jesteśmy w stanie poświęcić swoją prywatność po to, żeby móc od czasu do czasu zapytać Copilota o to kiedy widzieliśmy różową sukienkę na naszym komputerze? W jaki sposób poprawi to moje życie? W żaden. Jeżeli czegoś nie pamiętam, to najwidoczniej nie było to na tyle istotne, żeby zawracać sobie tym głowę. Windows chce rozwiązać problem, którego tak naprawdę nie ma, a przy okazji trochę poduczyć własne algorytmy, bo te są spragnione nowych danych.