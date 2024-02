Android 15 z małą, lecz świetną nowością. Tak zmieni się wygląd wszystkich aplikacji

By uzyskać efekt od krawędzi do krawędzi (edge to edge, jak nazywa się widok w którym oba paski są przeźroczyste), twórcy aplikacji muszą zaimplementować kilka różnych interfejsów API. A to z kolei wynika z faktu, iż w przypadku niektórych aplikacji przeciąganie interfejsu "za" pasek stanu i nawigacji może nie mieć sensu, zwłaszcza jeśli posiadają one elementy, z którymi można wejść w interakcje, takie jak przyciski, które nakładałyby się na paski systemowe. Wobec czego Google przez długi czas nie poruszał owej kwestii, pozostawiając ją w rękach twórców każdej z aplikacji.