Android pozbył się tej funkcji 10 lat temu. Teraz wróci w wielkim stylu

Tu warto sobie wyjaśnić czym jest QPR - Quarterly Platform Releases to stosunkowo nowy sposób Google na dostarczanie aktualizacji i nowych funkcji systemu Android. W praktyce QPR stanowi gałąź (branch) wydań systemu Android stanowiąca pole do testów nowych funkcji, a by uzyskać dostęp do niej, należy posiadać jeden z obecnie wspieranych modeli smartfonów Google Pixel.